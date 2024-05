Taser ai vigili, decide il consiglio

La Polizia locale di San Benedetto si doterà di un taser? La questione è stata discussa nella commissione sicurezza di ieri sera, nel corso della quale hanno avuto modo di relazionare anche i referenti di tre sindacati. Niente è stato ancora deciso, ma a questo punto è chiaro che la palla passerà al consiglio comunale: a seguito dell’incontro avuto fra amministrazione comunale e Csa, in cui è stato negata la possibilità di inserire armi da fuoco nella dotazione della Municipale, il sindaco Antonio Spazzafumo ha aperto alla possibilità di valutare il taser in una discussione che comprenda tutto l’emiciclo. Discussione che quindi è cominciata ieri sera, con la minoranza che si è spaccata sulla faccenda: "Non è sufficiente che ci sia una richiesta del sindacato, anche se viene minacciato uno sciopero – ha detto Paolo Canducci – Nella precedente commissione avevo chiesto che ci venissero forniti dei dati che evidenziassero una necessità effettiva, sulle aggressioni subite dai nostri agenti di Polizia municipale. La previsione legislativa non è un obbligo. L’inserimento del taser potrebbe portare a risultati indesiderati, come l’utilizzo della Municipale per servizi che normalmente vengono eseguiti dalla Polizia di Stato. Delle due l’una: se noi percorriamo la strada di chiedere un avanzamento del nostro commissariato dobbiamo capire se questa sia compatibile con l’armamento della Polizia locale".

"Il taser è un’arma di difesa per chi indossa la divisa – ha detto invece Lorenzo Marinangeli – A queste persone deve essere data la possibilità di difendersi". L’incontro di ieri sera stato fortemente voluto da Pasqualino Piunti e da parte della coalizione di destra, tra cui Lorenzo Marinangeli, Emanuela Carboni e Nicolò Bagalini per fare il punto sulla riviera delle palme. A relazionare sulla questione sicurezza sono stati il segretario provinciale del Siulp Benedetto Fanesi e del Sap Massimiliano D’Eramo, nonché il referente del Csa Federico Coratella. Questi ha evidenziato che l’inserimento del taser sarebbe utile al miglioramento della sicurezza nel territorio piceno, assieme all’avanzamento di livello del commissariato locale. Con questa misura sarebbe possibile ottenere circa 20 agenti in più, utili, per i sindacati, a servire un territorio di oltre 47mila abitanti e che ospita due stazioni ferroviarie, un ospedale e molti altri servizi, oltre a rappresentare meta turistica che durante l’estate aumenta vertiginosamente la propria popolazione. Dopo la commissione saranno previsti nuovi incontri per approfondire le due questioni.

Giuseppe Di Marco