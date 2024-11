Taser alla polizia municipale, il regolamento in consiglio

Taser e bodycam alla Polizia municipale: il regolamento, salvo imprevisti, sarà approntato in tempo per il prossimo consiglio comunale, che si terrà fra il 21 e il 28 novembre. Sul documento, gli uffici di Viale De Gasperi stanno lavorando da mesi, con l’obiettivo di venire incontro alle esigenze dei tanti agenti e dei sindacati che ne hanno fatto richiesta. Il percorso però potrebbe non essere così semplice, perché il tema ha spaccato maggioranza e minoranza, e non è detto che ci siano i numeri per approvare una svolta del genere. I contenuti del dispositivo non sono ancora stati discussi in commissione, ma dovrebbero prevedere l’inserimento del taser come arma di difesa nella dotazione della Municipale a valle di un periodo di formazione da farsi su base volontaria.

La questione era stata riportata all’attenzione del consiglio comunale da Lorenzo Marinangeli: sua la mozione con cui era stato chiesto di riformare il settore comunale per adeguarlo ai bisogni della riviera. Mozione che poi è stata approvata grazie al voto della maggioranza stessa. Il punto, però, è che l’atto non impegna l’amministrazione entro una certa scadenza temporale, ma chiede al comune di "autorizzare l’utilizzo del taser nel corpo della Polizia Locale previa adozione di tutti i riferimenti legislativi in materia, anche per garantire un’adeguata formazione da parte degli operatori". Una formula tutto sommato generica, e quindi è chiaro fin da ora che diversi esponenti del consiglio avranno modo di esprimere, all’interno di questa cornice, il proprio dissenso. "Allo stato attuale, non penso ci siano le condizioni per inserire il taser nella dotazione della Municipale – afferma Stefano Gaetani – Il punto è che questo equipaggiamento è stato pensato per i turni serali, in riferimento alla movida. Ma cosa succede se alcuni addetti non superano il corso di formazione per usare il taser o non risulta idoneo? Penso che questo possa essere assegnato solo se nel concorso per i vigili venga inclusa l’idoneità all’utilizzo del taser. In generale sono dell’idea che la Municipale debba occuparsi essenzialmente di situazioni amministrative, e che contesti problematici possono nascere proprio se sono presenti armi. D’altronde mi si deve dire quale rissa o diverbio ha richiesto, negli ultimi anni, l’utilizzo del taser in riviera". A dirsi fortemente contrario a questo dispositivo è stato, in passato, anche Umberto Pasquali. Entro breve, però, il nuovo regolamento approderà in assise.

Giuseppe Di Marco