Taser e organici, vigili in stato di agitazione

La polizia locale di San Benedetto verso un nuovo stato di agitazione. Nel corso dell’ultima assemblea, il sindacato CSA ha deliberato, a larga maggioranza, l’avvio di un nuovo stato di agitazione per gli agenti del Comando di Polizia Locale di San Benedetto del Tronto. La decisione arriva a seguito di una serie di richieste rimaste, secondo il sindacato, ancora inascoltate. Il CSA ha ricordato come già nel marzo 2024 fosse stato sottoscritto un verbale di conciliazione con l’Amministrazione comunale, finalizzato a risolvere alcune criticità segnalate dal personale. Tuttavia, "nonostante la fattiva collaborazione dei Rappresentanti di questa O.S. nel dare un contributo concreto per velocizzare i relativi procedimenti, ad oggi rimane ancora in buona parte disatteso". Il sindacato segnala come durante l’assemblea del 21 maggio fosse stato dato mandato ufficiale per sollecitare nuovamente l’Amministrazione su diversi punti. Tra questi, in particolare: "tempistiche certe per la dotazione immediata, non più procrastinabile dopo un anno dall’approvazione in Consiglio Comunale e con l’avvio delle notti estive, dei dispositivi di sicurezza come Taser, Bodycam e giubbotti antiproiettile". Un’altra richiesta riguarda l’organico: "assunzione di almeno 10 Agenti, in pianta stabile a tempo indeterminato, da adibire al servizio esterno per la cronica carenza di organico, dato che a distanza di un anno la situazione, già grave, è peggiorata". Il CSA ha inoltre ribadito la necessità di "completamento del percorso formativo di difesa personale e professionale" e di "applicazione del regolamento sul vestiario con il relativo e adeguato capitolo di spesa e miglioramento della situazione economica accessoria". Nel comunicato si denuncia anche che "l’Amministrazione è rimasta silente non degnando di alcuna risposta l’Organizzazione Sindacale e di conseguenza non rispettando le prerogative sindacali e ancor più grave non ascoltando le problematiche dei suoi uomini e donne in divisa". Il CSA descrive la condizione degli operatori sambenedettesi come critica, evidenziando che "lavorano in un Comando disarmato" e che vengono impiegati "in orario diurno e notturno" per attività che spaziano dal rilievo di incidenti stradali al contrasto della microcriminalità "intervenendo quotidianamente su incidenti stradali, risse, ordine pubblico, degrado urbano, microcriminalità, trattamenti sanitari, nomadi, sgomberi e molto altro, spesso in collaborazione o sostituzione delle altre forze di Polizia Nazionali". Secondo il CSA, questo personale si trova spesso a dover operare "senza le adeguate attrezzature di difesa personale, sotto organico e, per molti, con un’età superiore a 60 anni". A seguito della nuova assemblea, i lavoratori hanno avviato ufficialmente "la procedura di rivendicazione dei propri diritti che porterà nei prossimi giorni a notiziare il Prefetto per la convocazione del tentativo obbligatorio di conciliazione".

