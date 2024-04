Task force per i deboli. Dalle bollette al cibo gara di solidarietà per le famiglie in crisi

Diocesi, fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, associazioni di volontariato del territorio e terzo settore fanno quadrato per contrastare la povertà galoppante che continua ad espandersi sempre più anche sotto le cento torri. Grazie al progetto ‘Come goccia in un mare’ si potrà intervenire in ogni direzione fornendo aiuti e sostegno a chi non ce la fa. Rendere possibile la lungimirante azione insieme alla capofila Betania odv sarà possibile con il contributo di Caritas Diocesana, Zarepta, società San Vincenzo de Paoli, banco di solidarietà Arca, Centro per l’accoglienza vita, Io Ascolto, Federconsumatori, Ambito territoriale sociale 22.

"Siamo molto contenti di questa collaborazione che vedrà la presenza di tante realtà impegnate nelle attività di volontariato e della fondazione Carisap – commenta il vescovo Gianpiero Palmieri in collegamento video da Cremona –. Così riusciremo a contrastare questa povertà crescente che riguarda l’intero territorio. Abbiamo potuto constatare che dopo il Covid il livello di impoverimento delle famiglie è cresciuto molto".

"Da qui – ha spiegato il vescovo – è partita la necessità di cercare di intervenire per fronteggiare i vari generi di povertà economica, sociale ed educativa. La situazione è critica ed intervenire spetta anche alla Chiesa e agli enti del terzo settore. Andremo ad intraprendere molte iniziative per frenare questo fenomeno. Abbiamo bisogno di questa rete solidale per riuscirci. Continuiamo così".

Messo in campo già dallo scorso febbraio 2024 il progetto proseguirà fino all’agosto 2025 e riguarderà l’ascolano e i comuni della Diocesi rientranti sotto la sfera di competenza della fondazione Carisap. Quest’ultima ha messo in campo un finanziamento di 100mila euro che andrà a coprire gran parte delle progettualità previste, il cui costo complessivo si attesta sui 125mila euro. Gli obiettivi prioritario sono garantire un servizio di intervento sociale in risposta ai bisogni emergenziali e di prima necessità di persone e famiglie con situazioni di forte disagio. In secondo luogo si andrà ad offrire un’importante attività di presidio sul territorio attraverso un punto operativo di intervento (sede di Betania di viale De Gasperi n. 5) in cui recarsi per le diverse tipologie di necessità. Inoltre si andrà ad ampliare la sensibilizzazione verso la comunità di riferimento sul tema della povertà. Il sostegno riguarderà anche salute e cure mediche, oltre quelli relativi a supporto psicologico, assistenza legale, finanziaria, orientamento al lavoro, ricerca alloggio, disbrigo pratiche di ogni genere.

"La fondazione ha voluto mettere in piedi questa misura con azioni coordinate che vanno a contrapporsi a queste emergenze – sostiene Maurizio Frascarelli, presidente fondazione Carisap –. Il nostro compito è quello di cercare sempre più fondi possibili poi da distribuire sul territorio, ma in questo è fondamentale la presenza delle associazione. Come appunto in questo caso. Sono loro il vero collante che garantisce la coesione sociale di cui poi tutti possono beneficiare".

Massimiliano Mariotti