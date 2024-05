Tassa di bonifica, accolti i ricorsi

"La sussistenza di un concreto beneficio per i singoli fondi che legittimi la imposizione della partecipazione del privato alle spese di bonifica non può essere presunto e genericamente dedotto dall’intervento zonale".

Così il giudice Aldo Manfredi ha motivato l’accoglimento dei ricorsi di annullamento delle cartelle esattoriali della Tassa di Bonifica. Proprio in questi giorni sono state infatti depositate dalla Corte di giustizia tributaria di Ascoli 41 sentenze sul tema. Ne dà notizia la Ugl che non nasconde la propria soddisfazione.

"Emerge in maniera chiara la vessazione del Consorzio Bonifica Marche

sul cittadino, l’agricoltore, il terremotato" commenta la segreteria provinciale dell’Ugl, sottolineando che "i cittadini, gli agricoltori, i terremotati, chiedono giustizia tributaria e vogliono essere trattati con dignità e diritti. Sono parte lesa". Il giudice Manfredi ha spiegato che "è necessario indicare quali lavori incidenti positivamente sul valore dell’immobile soggetto a contributo siano stati effettuati a dimostrazione del rapporto causale tra intervento ed incremento di valore (Cass. sez. Unite n. 8960/96). La imposizione si giustifica solo se in concreto vi sia stato beneficio patrimoniale che l’ente deve provare".

Non vi è prova quindi

che siano state realizzate

opere che possano avere arrecato beneficio e vantaggio diretto ed immediato per l’immobile del contribuente ed in tal senso va richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 10/10/2018 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 23 legge Calabria n. 11/03 nella parte in cui prevede che il Contributo Consortile di Bonifica sia dovuto indipendentemente dal Beneficio Fondiario.