"Tassa di bonifica ingiusta": l’Ugl davanti alle Entrate

L’Ugl ieri mattina è tornata a manifestare davanti alla sede dell’Ufficio delle Entrate e riscossione in via Vittorio Emanuele ad Ascoli. Un sit a capo del quale c’era il sindacalista Giuseppe Marucci che è andato avanti dalle 10 a 12. Ancora una volta sindacalisti e cittadini uniti ribadiscono la loro opposizione alla tassa di bonifica, perché ritengono che non ricevono alcun beneficio concreto dall’attività del consorzio. La Corte Costituzionale ha ribadito che i contributi di bonifica non sono dovuti se non c’è un beneficio reale per il proprietario. Inoltre, il diritto alla riscossione dei contributi di bonifica si prescrive in dieci anni. I manifestanti hanno protestato contro la gabella che considerano illegittima.