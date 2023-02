"Ottocento ricorsi accolti cancellano l’illegittimo contributo preteso dal Consorzio di Bonifica Marche". Lo annuncia la segreteria del sindacato dell’Ugl e il comitato ‘No tassa Bonifica Valtronto Valdaso’, che sottolineano l’illegittimità di pretendere il contributo dal Consorzio di Bonifica delle Marche e puntano il dito anche sull’Agenzia delle entrate. La segreteria dell’Ugl e il comitato hanno organizzato per giovedì dalle 10 alle 12, un sit in di protesta davanti alla sede dell’Agenzia delle entrate e riscossione di San Benedetto, in via della Liberazione. "Con 800 ricorsi accolti dalla Corte di giustizia Tributaria di Ascoli e 800 cartelle esattoriali annullate è plastica l’illegittimità".