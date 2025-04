Tassa sui rifiuti e piano regolatore, ecco i temi del consiglio comunale

Il presidente del consiglio comunale di Grottammare, Luigi Travaglini ha convocato il civico consesso per lunedì prossimo 28 maggio alle ore 16,30 con 15 punti all’ordine del giorno, di cui 8 sono interrogazioni e mozioni presentate dai consiglieri della minoranza. Sarà un consiglio piuttosto tecnico che vede, tra l’altro, la discussione e l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2024; una variazione sul bilancio di previsione 2025-2027; l’approvazione delle scadenze per il pagamento della tassa dei rifiuti per l’anno in corso, quindi l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici. Sarà poi discusso il piano comunale commerciale e per finire la variante al Piano Regolatore Generale come richiesto dalla Legge Regionale. I lavori si apriranno con i punti inseriti dalle minoranze. Il consigliere di ‘Grottammare c’è’ Giuliano Vagnoni ha presentato due interrogazioni, una sull’agibilità del palazzo comunale e l’altra sull’estrazione di ghiaia sulle colline di Grottammare. Raffaele Rossi e Tiziana Stampatori, di Fratelli d’Italia, hanno presentato una interrogazione per chiedere la regolamentazione delle interrogazioni stesse. Il capogruppo di ‘Grottammare c’è’ ha presentato un’interrogazione per il rifacimento della segnaletica stradale in via Campania, un’altra sullo stato di degrado delle aree periferiche e decoro urbano e poi una mozione sulla regolarizzazione della segnaletica nelle intersezioni delle piste ciclabili unitamente ai consiglieri Vagnoni, Federica Concetti, Stampatori e Raffaele Rossi. Federica Concetti ha anche presentato una interrogazione per chiedere chiarimenti sul servizio di pulizia e sfalcio delle aree verdi comunali. Infine vi è una mozione del consigliere di maggioranza Jonathan Chiappini, capogruppo di Solidarietà e Partecipazione, che ha per tema: ‘Grottammare per la pace e per il disarmo, un appello all’Europa’.

Marcello Iezzi