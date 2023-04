Tasse non pagate, assolta imprenditrice

Il tribunale di Ascoli ha assolto "perché il fatto non sussiste" un’imprenditrice abruzzese legale rappresentante della società "Cardi e Palestini" di San Benedetto. L’accusa era quella di non aver presentato la dichiarazione annuale relativa all’Ires (imposta sui redditi delle società) per l’anno 2016, pur essendovi obbligata: l’imposta evasa in detta annualità, secondo la Procura di Ascoli, ammontava a 98.000 euro, calcolata tenendo conto di 1.617mila euro di ricavi e 356mila euro di reddito imponibile. Reato che era accusata di aver commesso il 29 dicembre 2017, termine per la presentazione delle denunce Iva e Ires per l’anno 2016. Il 26 luglio 2017 la Guardia di Finanza di San Benedetto aveva eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura procedendo al sequestro di tutta la documentazione contabile dell’imputata nella sua globalità. "Per questo – ha sostenuto l’avvocato Angelozzi nell’arringa finale – era impossibilitata a redigere e presentare le denunce Ires e Iva nei termini prefissati. Per altro la richiesta di restituzione della documentazione, senza seguito, ed il dissequestro della stessa è stato effettuato solo il 12 dicembre 2019". Durante il processo ha testimoniato la contabile riferendo al tribunale di non aver potuto far nulla in riferimento alle denunce Iva e Ires dell’anno 2016 e causa dell’indisponibilità dei libri contabili, in possesso della Guardia di Finanza di San Benedetto.

p. erc.