San Benedetto, il tassista della movida: “Mi chiamano i genitori per riportare i figli a casa”

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 25 giugno 2025 – Quando si parla di movida in Riviera, il pensiero va subito a baristi, camerieri, buttafuori, artisti dell’intrattenimento e ovviamente alle forze dell’ordine. Ma ci sono anche altri protagonisti della notte, figure silenziose e spesso dimenticate: i tassisti. Tra loro, uno dei veterani del trasporto a San Benedetto del Tronto è Vittorio Korzeniowski, da anni al volante durante le ore più agitate del weekend.

Il suo servizio si concentra soprattutto sui più giovani, ragazzi e ragazze che affollano i locali tra il centro e la zona del porto. “I tassisti in Riviera sono particolarmente impegnati nelle notti della movida. Il nostro lavoro si concentra soprattutto nel cuore della notte, quando arriva il momento del rientro a casa”, racconta Korzeniowski.

A chiamare il taxi non sono solo i ragazzi. “Spesso sono i genitori a contattarci prima, pagano anticipatamente la corsa per essere sicuri che i figli non si mettano alla guida dopo aver bevuto. O peggio, che non salgano in macchina con qualcuno che ha bevuto troppo”. Un servizio costruito anche sulla fiducia reciproca, maturata nel tempo. “Molti genitori ci conoscono così, quando c’è da accompagnare i figli, sanno a chi rivolgersi”. Non mancano i casi in cui sono gli stessi ragazzi a mettersi d’accordo in anticipo con Korzeniowski. “A volte li accompagnano i genitori nel locale e poi loro si fanno venire a prendere dal taxi. Un’abitudine che va avanti da anni”. Ma non è sempre semplice. La notte può essere imprevedibile.

“Ci sono situazioni difficili: ragazzi che stanno male, che hanno bevuto troppo. È capitato che vomitassero in macchina. A volte sono in due o tre e uno di loro è completamente fuori controllo. In quei casi non sai mai come andrà a finire”. L’esperienza aiuta a gestire, ma non risolve tutto. “Mi è capitato di rifiutare il servizio. Quando capisco che non ci sono le condizioni per trasportarli in sicurezza, preferisco evitare”.

Tuttavia, non sempre il buon senso è sufficiente. “L’alcol cambia le persone. Alcuni diventano aggressivi, altri maleducati. C’è stato chi ha lanciato i soldi sul cruscotto con disprezzo. A volte, sempre per ragioni di sicurezza, mi sono tirato indietro”. La notte sambenedettese continua a cambiare, ma resta intensa. E nel caos della movida, il lavoro dei tassisti resta una presenza discreta, ma fondamentale. Chiudono il cerchio di una notte iniziata tra luci e musica, assicurando in rientro a casa in sicurezza.