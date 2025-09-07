’Tatto, contatto e amore’ alla Palazzina

Martedì alle 21, presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto, si terrà l’ultima conferenza del ciclo ’Tatto, Contatto e Amore’. Organizzato dal vice presidente Adamo De Amicis, con la collaborazione di Mara Vena, operatrice del call center dell’associazione e Ida Romani, presidente associazione Aida 2.0, affronta il tema cruciale delle enormi difficoltà che le coppie in fase di separazione incontrano nel proteggere i figli dagli effetti dei loro conflitti e della estrema incapacità di salvaguardare una genitorialità sana e rispettosa. Il titolo di questa terza conferenza è emblematico: ’La violenza tra genitori è sempre violenza verso i figli’, modererà l’evento e introdurrà i relatori, Antonella Baiocchi direttrice scientifica del format, psicoterapeuta, esperta in criminologia.

Relazioneranno Paolo Raneri, già giudice onorario Minorile, docente ed analista di comunità, esperto in psicologia sociale, di comunità e in relazioni transculturali, Giulio Marini, avvocato, solicitor-Scozia, abilitato al patrocino presso la Corte Penale Internazionale dell’Aja, Alessandro Capograssi, Avvocato Patrocinante in Cassazione, Civilista e Penalista. Saranno presenti Marco di Marco, segretario generale associazione Icask (International Child Abduction Slovakia) e Emanuele Mencarelli (presidente associazione Papà Insieme, Assisi). L’iniziativa gode anche del patrocinio della Cpo regione Marche, della Cpo della provincia di Ascoli Piceno e del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo e di ben 16 associazioni impegnate a livello nazionale al contrasto della violenza e ad una vera parità tra uomo donna.

In caso di maltempo la conferenza si terrà presso l’Auditorium Tebaldini. Per Informazioni telefono 351 520 7557.

Stefania Mezzina