Tatuatori da tutta Europa a Colli

Arriveranno tatuatori da tutta Europa all’Hotel Casale di Colli che ospiterà Marche Tattoo Convention 2023. Oltre 70 artisti dei tattoo, provenienti da tutta Italia, ma anche da Inghilterra, Svizzera, Romania, Francia. Lo spettacolo sarà arricchito da eventi come il motoraduno delle Harley Davidson di Civitanova, performance di burlesque, musica rock, musica country, body painting con campioni anche dagli Usa, ma anche spettacoli medievali e vichinghi, dimostrazioni di Mma con il campione Paolo Anastasi e gare di braccio di ferro con i campioni europei guidati da Marco Fioravanti. Non mancheranno stand con street food e birre artigianali, per completare una manifestazione accattivante. Il tema centrale dei tre giorni, però, sarà sempre il mondo dei tattoo, con tantissimi stand e con il contest serale per premiare i tattoo più apprezzati. La conclusione avverrà con la sfilata dei tattoo eseguiti e la premiazione dei più belli. Biglietti su Ciaotickets. Stefania Mezzina