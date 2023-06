‘Tau-Teatri antichi uniti’ al chiostro di Sant’Agostino

Tre spettacoli, due a luglio e uno ad agosto, ma al chiostro di Sant’Agostino e non al teatro romano perché interessato da scavi preliminari da parte della Soprintendenza prima della progettazione dei lavori che lo riguarderanno. Cambio di location, dunque, eccezionalmente quest’anno, per le rappresentazioni di teatro classico nell’ambito del cartellone del ‘Tau-Teatri antichi uniti’, rassegna regionale promossa dall’Amat in collaborazione, per le tappe ascolane, con il Comune. Ad aprire la programmazione, il 21 luglio, sarà ‘Una piccola Odissea’ con la quale Andrea Pennacchi (foto) restituisce al pubblico il sapore della narrazione orale dell’opera considerata ‘il racconto dei racconti’, proponendone una versione a più voci, che dà il giusto peso anche alla ricca componente femminile. Musiche dal vivo di Giorgio Gobbo, Gianluca Segato e Annamaria Moro. E ancora, Paola Quattrini, il 27 luglio, darà grande prova di attrice per uno dei testi più alti della drammaturgia di ogni tempo, ‘Ecuba’ di Euripide. In scena con lei una compagnia di cinque attori, Sebastiano Colla, Nicolò Giacalone, Giorgia Guerra e Adele Masciello, diretti da Livio Galassi. La regia sfoglia rispettosa le pagine immortali di questa pièce, analizza parole e struttura e, dal 424 a.C., trasporta gli spettatori in un’epoca senza tempo, che è ieri, che è oggi e che, con reiterata e sempre delusa speranza, ci si augura che non sia domani.

Paola Quattrini impreziosisce la stilizzata ricostruzione arricchendola della sua encomiabile capacità di interprete sensibile, eclettica, intensa, che solo una vita di dedizione al teatro può costruire. Infine, il 9 agosto, il cartellone ascolano del Tau si chiuderà con ‘Processo a Pandora. La speranza contro l’accusa’ con Vanessa Gravina e Stefano Artissunch: una pièce originale, un viaggio tra attualità e mito che affronta il tema delicato e complesso della condizione femminile e del ruolo delle donne nella società alle soglie del terzo millennio. Attraverso video-testimonianze e flashback, gli spettatori vengono trasportati nel passato di Pandora, dove scoprono il suo rapporto con Zeus, Prometeo ed Epimeteo, nonché la sua lotta personale per comprendere il significato della sua esistenza e della ricerca di redenzione. Gli spettacoli avranno inizio alle 21.30. Info: 0736298770.

Lorenza Cappelli