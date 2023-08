’Taverna degli amici’ Tentato furto

Tentativo di furto durante la serata tra lunedì e martedì nel ristorante di Spinetoli ‘La Taverna degli amici’, danni alla finestra e tanta amarezza da parte dei proprietari. I ladri dopo aver divelto la zanzariera sono riusciti ad aprire la finestra ed erano pronti ad entrare, ma l’occhio attento dei ristoratori è riuscito a scongiurare il peggio e ha evitato il furto. Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di San Benedetto, che hanno effettuato un sopralluogo, ma dei ladri a quel punto non c’era più traccia. "Solo l’anno scorso – ha detto il proprietario Raffaele Santori – sono entrati e hanno rubato merce per mille euro, per lo più si trattava di prosciutti, lonze e salami. Sono stati anche fermati, quello che mi preoccupa è che i ladri erano pronti ad entrare e rubare in nostra presenza. Un fatto che ci lascia sgomenti. Nei prossimi giorni sporgerò denuncia ai carabinieri". Negli ultimi giorni si sono intensificati i furti e la cosa allarmante è che i ladri spesso intervengono infischiandosene della presenza dei proprietari in casa.

m.g.l.