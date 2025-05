Tavola rotonda sulle dimore storiche al Borgo Seghetti Panichi

Tutto è pronto nel Borgo Storico Seghetti Panichi a Castel di Lama per la conferenza stampa durante la quale verrà presentata la pubblicazione ‘Storia di una Rinascita’, edita da Capponi Editore, e una tavola rotonda con interventi di esperti sul tema ‘Dimore e Giardini Storici: Quale Futuro?’. Il volume accoglie testi di approfondimento sulla storia del complesso e sui restauri appena conclusi del Borgo Storico Seghetti Panichi e del suo giardino. Si tratta di interventi di ripristino e valorizzazione del sito, gravemente danneggiato a seguito degli eventi sismici del 2016, finanziati dal Bando Pnrr Parchi e Giardini Storici. Alle ore 12.45, poi, è previsto un importante momento istituzionale con la firma di due protocolli di Partenariato. Il primo sottoscriverà la collaborazione tra i 7 Giardini Storici della Regione Marche vincitori del Pnrr Parchi e Giardini Storici, 3 pubblici: Villa Caprile, Villa Spada, Villa Vitali e 4 privati: Villa Miralfiore, Villa Castiglioni, Agrumeto Storico del SS Crocifisso e Borgo Storico Seghetti Panichi. Il secondo, invece, sancirà il sodalizio tra il Borgo e alcune associazioni no profit del territorio Piceno, associate alla Bottega del Terzo Settore, volto a facilitare la fruizione e l’accessibilità del Borgo Storico da parte della comunità locale e del pubblico. Tra queste Cooperativa Sociale Lella 2001, Cooperativa Sociale Pagefha, Amici Disparati PS, Acli Arte Spettacolo provinciale di AP, Apply APS, Le Marche Experience APS, Michele per Tutti Onlus. Nel pomeriggio, invece, dalle 15 si terrà la tavola rotonda ’Dimore e Giardini Storici: Quale Futuro?’. Associazioni ed enti nazionali e locali – tra cui l’Associazione Europa Nostra, l’Associazione European Historic Houses, l’Associazione Parchi e Giardini di Italia, Associazione Dimore Storiche Italiane, il Fondo Ambiente Italiano, I Grandi Giardini Italiani, Banca del Piceno – si confronteranno sullo stato attuale e futuro delle Dimore e dei Giardini Storici.