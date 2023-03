Tavolo permanente sul turismo, richiesta a Loggi

Luana Agostini, segretaria generale Filcams Cgil di Ascoli, aveva lanciato un appello ad associazioni di categoria e istituzioni per istituire un tavolo permanente del turismo e ieri era presente alla Borsa Mercato del Lavoro all’hotel Calabresi. "Con Cgil, Cisl e Uil, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs abbiamo inviato una richiesta incontro congiunta al presidente della Provincia Sergio Loggi chiedendo di convocare associazioni datoriali e istituzioni per istituire un tavolo permanente del turismo, per realizzare insieme un progetto di turismo diffuso, legale e sostenibile, che parta dalla centralità del lavoro e dell’occupazione. Questa edizione della Borsa Mercato del Lavoro è andata molto bene, c’erano tanti studenti ma anche non studenti. L’auspicio è questi lavoratori trovino soddisfazione in questo lavoro nel rispetto del contratto nazionale e delle leggi perché il problema principale è questo, questa la causa dell’allontanamento anche di persone qualificate verso altri settori".

s.v.