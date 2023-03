Tè letterari e biblioteca di quartiere

Grandi novità alla biblioteca comunale ‘G. Lesca’: i responsabili del sistema, assieme all’assessore Lina Lazzari, hanno deciso di proporre un gran numero di iniziative culturali, fra tè letterari e servizi ambulanti. Si comincia con ‘Bibliotè’, che da marzo a giugno propone, di venerdì pomeriggio alle 17 e l’inizio è affidato a Marco De Angelis, specialista in medicina dello sport, che il 17 marzo parlerà di benessere, alimentazione corretta, attività fisica e postura. Il 24 marzo quindi sarà la volta di Bruno Formichetti, collezionista di fumetti che inaugurerà la sezione dedicata a ‘Tex Willer’. Quindi si arriva al 31 marzo, con l’autore sambenedettese Alcide Pierantozzi che affronterà il complesso tema ‘Come si legge un romanzo’. Il 14 aprile, la biblioteca ospiterà l’archeologo Fabrizio Pesando per parlare delle biblioteche nel mondo antico. Seguiranno quindi le presentazioni di alcuni libri: il 21 aprile Valentina Carradori con ‘Ascoli Piceno – Alla scoperta della città dei bimbi’, il 28 aprile Claudio Concas con ‘Voci dall’Hazaristan’, il 5 maggio Tiziana Topa con ‘Come fiori sul ciglio della strada’ e il 12 maggio Pierluigi Mandolini con ‘Vredette e i suoi fratelli’. Dopodiché l’archivista e storico Giuseppe Merlini parlerà prima del commercio ortofrutticolo di San Benedetto (19 maggio), e poi della stampa periodica locale (26 maggio). Il ciclo si chiuderà con un ulteriore intervento del Pierantozzi, che illustrerà tecniche e modalità di lettura della poesia. Ci sono poi gli appuntamenti della biblioteca di quartiere in Agraria e Ponterotto: i punti scelti sono i centri ludici di via Gronchi (18 e 25 marzo, 22 e il 29 aprile, 20 e il 27 maggio) e di via Colle Ameno (1° e 15 aprile, 6 e 13 maggio) sempre dalle 9 alle 12. Con questo servizio si potrà prenotare libri, consultarli o prenderli in prestito, nonché leggere giornali.