Team Red Racing di Grottazzolina in grande spolvero

Sempre in grande spolvero il Team Red Racing di Grottazzolina, che domenica scorsa sul tracciato ‘Tittoni’ di Cingoli, in occasione del Campionato Trofeo Marche Uisp, ha fatto faville portando in pista 5 piloti. Nella categoria Amatori MX1 Paolo D’Angelo che ha dovuto fare i conti con una caduta e un guasto meccanico ma ha portato a casa un 8° posto assoluto. E’ andata molto meglio nella categoria Hobby Over 50, a Taino Felici neo campione regionale di specialità che con due secondi posti porta a casa il 2° posto sul podio di giornata e il secondo posto nella classifica generale. Nella categoria Hobby MX1 il neo acquisto del Team Nicola Bugiolacchi dopo aver conquistato un buon secondo posto nelle qualifiche termina in quarta posizione assoluta. Nella categoria Expert in pista sono scesi Luca Capriotti per la MX2 e Daniele D’Angelo per la MX1, Capriotti non ancora in perfetta sintonia con la moto sfiora il podio terminando quarto assoluto di giornata.