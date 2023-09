Team Red Racing: Michele Pierucci vince il titolo italiano a Grottazzolina

Arriva un altro titolo italiano per il Team Red Racing di Grottazzolina. Domenica sul crossodromo ‘Ciclamino’ di arco di Trento, dove era in calendario la penultima prova di Trofeo Italia Uisp Epoca, Michele Pierucci con la moto Villa 125 anno 1979 porta a casa il titolo italiano, il terzo per il Team Red Racing in questo 2023. Con tre primi posti nella categoria Epoca Classic allunga in classifica sui diretti avversari e si aggiudica il titolo con una gara di anticipo. Sullo stesso tracciato Mirko Fiorentini, nonostante abbia vinto l’Holeshot sale sul secondo gradino del podio nella New Epoca. A Savignano sul Panaro (MO) invece si è corso il Campionato italiano Fmi Rider - Expert, anche qui Riccardo Innamorati, dopo aver ottenuto una buona posizione nelle qualifiche è stato costretto al ritiro per motivi tecnici. Per quanto riguarda il Trofeo regionale Marche Uisp che si è corso a Fratte di Sassofeltrio (RN), sono scesi in pista diversi piloti: Ivan Lucarelli dopo diversi mesi di stop per l’infortunio avuto in allenamento, ha ottenuto un sorprendente secondo posto nella categoria Agonisti Mx2, altra sorpresa arriva da Daniele D’angelo, che nella categoria Esperti Mx1 sale sul primo gradino del podio. Mentre il Fratello Paolo nella categoria Amatori Mx1 ha conquistato il terzo posto. Terzo posto di giornata nella categoria Hobby Mx1 anche per Nicola Bugiolacchi. Purtroppo per Taino Felici, dopo una buona prima batteria nella seconda un contatto di pista lo ha costretto a ricorrere alle cure mediche, il team gli fa gli auguri per una pronta guarigione. a.c.