’Teatri del mondo’ Zerocalcare firma l’immagine del festival

di Marisa Colibazzi

Con lo spettacolo finale ‘One eyed jacks’ del Circo Bipolar, con la proclamazione dei vincitori dei premi ‘Porto Sant’Elpidio – Città dei Bambini’ e ‘Gianni Battilà, e con la presentazione del manifesto dell’edizione del 35ennale, affidato alla fantasia e alla matita di uno dei fumettisti di maggior successo del momento, Zerocalcare, si sono spente le luci sulla settimana più intensa dell’estate elpidiense, dedicata ai ‘Teatri del mondo’. Nel tracciare un bilancio più che positivo del festival e facendo riferimento alla volontà del direttore dell’Atim, Marco Bruschini di stilare un calendario unico degli eventi più importanti e rappresentativi della regione, il sindaco Massimiliano Ciarpella assicura: "Non c’è dubbio che per Porto Sant’Elpidio segnaleremo il nostro festival di teatro per ragazzi, un’eccellenza e un unicum che merita la più adeguata promozione".

"È stata un’edizione di grande qualità artistica, che ha visto una partecipazione di pubblico numerosissima che ha accolto con calore gli artisti. Tutti ricorderanno con piacere il festival e la città", commenta il direttore artistico Oberdan Cesanelli ringraziando Comune, Fondazione Carifermo, Regione, Mic e sponsor per aver creduto e supportato l’evento. Per Lorenzo Palmieri (condirettore TdM, presidente associazione Lagrù) "l’immagine simbolo di un festival che cresce di anno in anno è la corsa dei bambini per scegliere i posti migliori per gli spettacoli. È stato raggiunto un livello di coinvolgimento che non ha pari in Italia e, forse, all’estero. Lo confermano le lacrime dopo l’ultimo spettacolo e le parole della famiglia newyorkese che ha vissuto un’esperienza incredibile". "E’ un festival che si evolve e ringiovanisce, offrendo un’esperienza davvero coinvolgente. Abbiamo raccolto commenti entusiasti dal pubblico, dai ragazzi e dagli addetti del settore", aggiunge Stefano Leva (condirettore TdM).

Per la giuria dei ragazzi (150) lo spettacolo più meritevole, vincitore del Premio ‘Gianni Battilà’ è stato ‘Big flames & little disaster’ degli austriaci Flame Rain Theatre, mentre la giuria tecnica ha assegnato il Premio ‘Città dei Bambini’ a ‘Relazioni necessarie’ di Valentina Lisi e Nadia Milani. "È stata una settimana intensa, emozionante – conclude l’assessore al turismo, Elisa Torresi – in cui compagnie italiane e straniere hanno saputo soddisfare le aspettative di un pubblico sempre più esigente".