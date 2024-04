Teatri, la città raddoppia. Filarmonici come il Ventidio: è monumento nazionale

È ufficiale: entrambi i teatri di Ascoli, ad oggi, sono ‘monumenti nazionali’. Dopo il Ventidio Basso, infatti, anche il Teatro dei Filarmonici si aggiudica l’ambito riconoscimento. È stato approvato alla Camera la ‘dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani’, a firma dell’onorevole Giorgia Latini, vicepresidente della commissione Cultura della Camera. Si tratta di un emendamento che ha lo scopo di ampliare il numero di teatri selezionati per la loro rilevanza storica e in quanto simboli di riferimento per la comunità nazionale. "Nelle Marche sono stati dichiarati ‘monumento nazionale’ 63 teatri, cioè circa il 15% dell’intero elenco, composto da 480 elementi. Nelle Marche ci sono più teatri, in relazione alla densità, rispetto a tutta l’Italia meridionale. Ma in regione, solo Ascoli, Macerata e Pesaro possono fregiarsi del riconoscimento per due beni – afferma l’onorevole Latini –. Il Ventidio e il Filarmonici sono simboli della nostra storia e della nostra identità, diventano ora parte di un vero e proprio circuito virtuoso". E tutto ciò avviene in vista della proposta all’Unesco, come sottolinea l’onorevole: "Da queste considerazioni è scaturita la volontà all’epoca del mio impegno nell’assessorato regionale alla cultura di sottoporre all’Ufficio Unesco del segretariato generale del ministero della cultura l’esame di una proposta di una candidatura dei teatri storici marchigiani che ha visto l’iscrizione nella lista propositiva italiana come un unicum. Di questo dossier di candidatura fanno parte 62 teatri in 60 comuni marchigiani".

Una candidatura importante, e un traguardo altrettanto degno di nota per le cento torri, come commenta anche il sindaco Marco Fioravanti: "Parliamo di due autentici gioielli per la città di Ascoli, che può fregiarsi anche di un altro teatro storico come quello Romano. Questo testimonia la crescita della città e anche la crescita della regione, ma sopratutto fortifica la candidatura proposta all’Unesco".

A intervenire in occasione dell’ufficializzazione anche il presidente Amat Piero Celani: "Stiamo vivendo un momento storico: le Marche contano oltre 60 siti di prestigio come ‘monumenti nazionali’. Ascoli può vantarsi di due tesori, questi riconoscimenti daranno ancora più valore al nostro territorio. Le Marche e il loro immenso patrimonio storico, artistico e culturale sono all’avanguardia. Questi riconoscimenti daranno ancora più valore al nostro territorio". Ottavia Firmani