Teatro della sabbia, sul palco c’è ’Killer’

Dopo le festività natalizie, torna sabato, alle 21, la rassegna di commedie Ascolinscena del teatro PalaFolli con lo spettacolo ‘Killer’ della compagnia Teatro di Sabbia di Vicenza. Ascolinscena è organizzata da Castoretto Libero, DonAttori, Li Feciute e la Compagnia dei Folli e torna nel 2024, per la seconda parte delle proposte selezionate, per la sedicesima edizione. Lo spettacolo ‘Killer’ concorre per l’assegnazione dei premi Ascolinscena e vedrà sul palco i due soci fondatori della compagnia Teatro di Sabbia, Mattia Bertolini e Melissa Franchi, affiancati da Anna Giacomini. La messa in scena è arricchita dal musicista Simone Cosma e la regia è di Eros Emmanuil Papadakis. La storia racconta di Catia e Olivia, madre e figlia, che sistemando i bagagli dopo un viaggio in un paese esotico e sconosciuto si trovano una misteriosa valigia, che non appartiene a nessuna delle due. Decidono quindi di aprirla, trovandosi davanti una sorpresa davvero inaspettata. Nella confusione provocata dalla bizzarra scoperta, irrompe Fabio, vicino di casa, venuto a reclamare la valigia. Messo di fronte alla scoperta, Fabio nega che l’oggetto sia suo. È qui l’inizio di una serie di equivoci e situazioni che condurranno i tre protagonisti verso un inaspettato finale. Lo spettacolo verrà votato dal pubblico abbonato per l’assegnazione del premio gradimento del pubblico e sarà giudicato dalla giuria che visiona tutte le proposte della rassegna. Dopo lo spettacolo, al bar del teatro PalaFolli sarà possibile incontrare gli attori e degustare i vini della cantina Velenosi di Ascoli accompagnati da stuzzichini proposti dal Tigre di Villa Pigna. E’ possibile acquistare i biglietti al teatro PalaFolli, oppure online sul sito www.palafolli.it. Costo biglietto 12 euro. Info: 0736/352211 oppure www.palafolli.it.

Lorenza Cappelli