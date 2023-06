Teatro e musica live Torna l’Ama festival

‘I care’ è il titolo scelto per l’edizione 2023 di ‘Ama festival’, l’evento culturale che si svolge ogni anno nella comunità ‘Casa Ama’ a Castel di Lama. L’appuntamento è per l’1 e 2 luglio, per un momento di condivisione e inclusione, di incontro tra due realtà solitamente distinte, ovvero la comunità terapeutica e il cosiddetto ‘mondo esterno’. "Già il titolo, ‘I care’ – dice il presidente di Ama Aquilone, Francesco Cicchi –, evoca una figura a me cara che è don Milani. Il tema della cura per noi è centrale e il senso profondo di questo festival è aprire la comunità terapeutica al territorio. Non c’è bisogno di invito, l’unico dogma è no alcol e no droga. Il prendersi cura non è riferito solo alle persone fragili, ma si tratta di un messaggio di reciprocità, perché prendersi cura dell’altro, del pianeta, delle generazioni che verranno, implica innanzitutto la cura di noi stessi".

L’ottava edizione del festival si aprirà sabato 1 luglio, alle 21.45, con la presentazione del numero della rivista Itaca dedicato ad ‘Ama Festival’. La serata proseguirà con ‘Da questo giardino si vede il mare’, spettacolo teatrale interpretato dagli ospiti di ‘Casa Aquilone’, e con il laboratorio teatrale ‘Con-Tatto’ e a cura di Emilio Iuliani e Alessandra Lazzarini. Domenica 2 luglio, alle 17, dopo i saluti del sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio, si terrà la tavola rotonda ‘Che cosa significa avere cura?’ alla quale interverranno Lucia Albano, sottosegretaria di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze, il consigliere regionale Anna Casini, l’assessore regionale Andrea Antonini, il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, e Gianni Giuli, presidente Sipad.

Il pomeriggio proseguirà con ‘Sacro minore’, incontro con il poeta, scrittore e regista Franco Arminio, mentre alle 18.15 si terrà la tradizionale cerimonia delle dimissioni degli ospiti delle comunità. Da sempre, infatti, ‘Ama Aquilone’ festeggia la conclusione del percorso terapeutico degli ospiti delle strutture che gestisce, con una giornata di condivisione e convivialità rivolta a chi svolge il programma di disassuefazione dall’uso di sostanze, ai loro familiari, ai dipendenti e agli amici della cooperativa. Gran finale, quindi, con lo spettacolo teatrale ‘Racconta’ di Stefano Massini con Stefano Corsi, in programma nella giornata conclusiva del festival, alle 21.30. Seguirà il Wild Acoustic trio con musica live.

Info: 3285591192.

Lorenza Cappelli