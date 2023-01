Teatro in vernacolo, sul palco del Pacetti Monteprandone in scena

Torna la rassegna teatrale organizzata dalla compagnia "Anime sul Palco" con il patrocinio e il sostegno del comune di Monteprandone e il patrocinio dell’Unione Italiana Libero Teatro e della Regione Marche. "Monteprandone in scena", è in programma dal 21 gennaio al 29 aprile 2023 presso l’Auditorium Centro Pacetti, a Monteprandone e prevede sei appuntamenti. Si parte sabato 21 gennaio, con lo spettacolo "Bugie e tradimenti" de la compagnia "Li freciute" di Ascoli. Sabato 11 febbraio sarà la volta della compagnia "Artisticamente" di Loreto con lo spettacolo dal titolo "Nove", mentre sabato 25 andrà in scena la commedia dialettale "L’Ammidia" della compagnia "Sipario aperto" di Pagliare del Tronto. Due gli appuntamenti nel mese di marzo. Mercoledì 8, per festeggiare la giornata internazionale della donna, la compagnia "Anime sul palco" interpreterà "Felici e contenti", mentre sabato 25 verrà proposta la pièce teatrale "Inganno in maschera" della compagnia "I Picari" di Macerata. L’ultimo spettacolo in programma sabato 29 aprile, sarà "Lisistrata", proposta dalla compagnia teatrale "Anime sul palco". Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Lo spettacolo dell’8 marzo è ad ingresso gratuito. Gli altri appuntamenti sono a pagamento: 8 euro singolo spettacolo, 5 euro per over 65 e under 14, gratis per le persone con disabilità. Per info e prenotazioni 3471659688. "Con questo ricco programma siamo certi di non deludere il nostro pubblico" affermano Anna Lanciotti, presidente della compagnia Anime sul Palco e l’assessore Roberta Iozzi