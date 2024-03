Teatro per la scuola, torna l’iniziativa con tre appuntamenti Il Teatro per la Scuola torna a Grottammare con tre spettacoli per coinvolgere le nuove generazioni. Un progetto che promuove l'arte teatrale tra i più giovani, sostenuto dall'amministrazione comunale e realizzato in collaborazione con ISC Leopardi e Proscenio Teatro. Un'occasione per avvicinare i bambini al teatro dal vivo e formare un pubblico attento e preparato per il futuro.