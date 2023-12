Teatro per ragazzi alle Energie con ’La favola delle nuvole e del profumo’

Continua, con un grande successo di pubblico, "Natale a teatro" la stagione di spettacoli per bambini e famiglie promossa dal comune di Grottammare e da "Proscenio Teatro Ragazzi" per la direzione artistica di Marco Renzi. Il terzo appuntamento ci sarà martedì prossimo 26 dicembre alle ore 17 al Teatro delle Energie. In una giornata in cui tradizionalmente le famiglie si riuniscono, Grottammare vuole offrire loro un luogo speciale, un trampolino da cui è possibile saltare verso mondi lontani e fantastici. In scena "La favola delle nuvole e del profumo", uno spettacolo con attori, pupazzi, canzoni cantate dal vivo e partecipazione del pubblico, un viaggio fantastico ambientato sopra le nuvole, dove l’umanità a ricostruito città e paesi, tutti sospesi a delle piattaforme sorrette da palloni. La biglietteria al Teatro delle Energie sarà aperta a partire dalle 15,30, ingresso del pubblico in sala dalle ore 16,30.