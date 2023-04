Teatro per ragazzi: c’è ’Giovannin’

Domenica, alle 17.30, al teatro Ventidio Basso, con ‘Giovannin senza parole’ della Compagnia Crest volge al termine la stagione dedicata ai ragazzi, promossa dal Comune con l’Amat. Esiste un paese dove la prima grande regola è obbedire agli ordini del suo capo, padrone anche della grande officina delle parole che corregge a proprio piacimento. Questo è un grande giorno, il capo ha deciso di fare un discorso ai suoi sudditi. Quali nuove regole li attendono? Ma l’imprevisto, si sa, è in agguato anche quando gli ordini sembrano regolare a perfezione ogni cosa. Infatti, un giorno arriva nel paese un giovane che le regole non sa. La drammaturgia è di Catia Caramia, regia e scene di Andrea Bettaglio, gli attori in scena sono Nicolò Antioco Ximenes, Andrea Bettaglio, Catia Caramia e Nicolò Toschi. Info: 0736298770.

l. c.