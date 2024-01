Teatro per ragazzi, c’è ’Sapiens’

Terzo appuntamento con la stagione dedicata ai ragazzi promossa dal Comune di Ascoli con l’Amat, domenica, alle 17.30, al teatro Ventidio Basso. In scena ‘Sapiens’ di Principio Attivo Teatro, spettacolo che racconta l’incontro-scontro tra due specie di ominidi che hanno condiviso l’esistenza in Europa per migliaia di anni, Sapiens e Neanderthal. "Nuove scoperte – si legge nelle note di regia - dimostrato che i due gruppi hanno vissuto fianco a fianco nel sud dell’Europa. I Neanderthal non erano proprio come i Sapiens, avevano caratteristiche genetiche diverse. Abbiamo deciso di immaginare che queste caratteristiche li rendessero meno competitivi sul piano evolutivo, ma conferissero loro una particolare sensibilità nei confronti degli aspetti più sottili della natura. Li abbiamo dunque immaginati meno abili, meno aggressivi, in contrasto con l’efficienza e la capacità organizzativa dei Sapiens". L’autrice dello spettacolo è Valentina Diana, la regia è di Giuseppe Semeraro. Info: 0736/298770.