Teatro per ragazzi, su il sipario

Oggi ci sarà il primo dei 4 appuntamenti al Teatro delle Energie con "Natale a Teatro", la stagione di spettacoli per ragazzi e famiglie promossa dalla Città di Grottammare e da Proscenio Teatro Ragazzi. Andrà in scena uno spettacolo frutto della collaborazione tra due compagnie, "I Guardiani dell’Oca" di Chieti e "Teatro Verde" di Roma, entrambe con quaranta anni di attività in tutti i Teatri italiani e tra le più interessanti realtà del teatro ragazzi nazionale. L’opera si intitola "Sulla luna in bicicletta" ed è un omaggio alla fantasia e alla creatività di uno dei più grandi autori di racconti e filastrocche per ragazzi che abbiamo avuto nel nostro Paese: Gianni Rodari. Spettacolo giocato tra attori, pupazzi e ombre, "Natale a Teatro" è una stagione del progetto Tir-teatri in rete, che, con i suoi trentotto anni di attività è il più grande e longevo circuito di teatro per l’infanzia e l’adolescenza nella parte sud della Regione Marche: una rete che consorzia sette Comuni nelle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, sostenuta dalla Regione Marche e patrocinata dalle Province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Per Grottammare 4 appuntamenti pomeridiani: 3, 10, 26 dicembre e 7 gennaio. "Soprattutto oggi – afferma il direttore artistico Renzi -, dove la virtualità dilaga nella nostra vita quotidiana, tra televisione, social e telefonini, attraverso il teatro è possibile avvicinare i giovani allo spettacolo dal vivo, al mondo delle emozioni e della fantasia, tanto più necessario oggi, dove realtà e virtualità rischiano spesso di confondersi". L’Assessore alla Crescita culturale, Lorenzo Rossi, ricorda come il teatro sia un momento importante di socialità e un’occasione per vivere insieme le emozioni che lo spettacolo dal vivo può regalare. Inizio ore 17, biglietteria aperta dalle 15,30. Marcello Iezzi