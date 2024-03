Teatro ragazzi oggi al Ventidio. Ci sono ’I pappagalli di Mozart’

Appuntamento con il teatro ragazzi, oggi, alle 17.30, al teatro Ventidio Basso. Di scena ‘Papagheno papaghena. I pappagalli di Mozart’, evento proposto nella stagione promossa dal Comune con l’Amat. Questo nuovo spettacolo della compagnia ‘Trioche’, formata da Nicanor Cancellieri, Irene Geninatti Chiolero e Franca Pampaloni, è un particolare lavoro clown musicale. Il titolo si rifà alla celebre aria dell’opera di Mozart ‘Il flauto magico’.

Mozart compose quest’opera colorata due mesi prima della sua morte, mai un testamento spirituale fu più gioioso. Chi ha ispirato Mozart mentre componeva? Sono i suoi pappagalli a imitarlo, o lui ha preso ispirazione dalle loro sonorità? In questo continuo capovolgimento di prospettiva, come ‘Il flauto magico’ propone nella sua trama, sono stati presi in prestito i diversi registri musicali per reinterpretarli. I ‘Trioche’ propongono le arie de ‘Il flauto magico’ giocando con la lirica, il bel canto e la nobile arte comica. I pappagalli sono comici, tragici, sgraziati e poetici, come ogni animale tenuto in gabbia sognano la libertà, e se non possono spiccare il volo lo farà la loro musica. La regia e la drammaturgia scenica è di Rita Pelusio. Per informazioni: biglietteria del teatro Ventidio Basso (0736/298770).

l. c.