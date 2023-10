Teatro ragazzi, su il sipario

Si apre il sipario, domani, alle 17.30, sulla stagione ragazzi 20232024 del teatro Ventidio Basso, promossa dal Comune con l’Amat e con il contributo della Regione Marche e del Ministero della cultura. Una stagione che ogni anno riscuote sempre molto successo tra le famiglie ascolane, e non solo. La rassegna dedicata ai più piccoli offre quest’anno cinque appuntamenti fino ad aprile, e inaugura il suo cartellone domani pomeriggio con ‘L’uccello di fuoco’. Per mezzo di un loop vocale, di costumi e scene create da fragili e fantasiosi origami, lo spettacolo, nato da un’idea di Giulia Zeetti in scena con Cecilia Ventriglia, evoca un’atmosfera magica in cui i canti, i corpi e le loro trasformazioni, invitano i piccoli spettatori a colorare, con la loro fantasia, i luoghi, i personaggi e le emozioni di una fiaba senza tempo. Lo spettacolo, rivolto agli adulti e ai bambini, è ispirato all’omonima leggenda russa in cui un principe, Ivan, con l’aiuto dell’uccello di fuoco libera dalle grinfie del cattivo Kascej la principessa Vassilissa. In scena, protagonisti della narrazione sono corpo e voce, contenitori di musica, movimento e colore. Se la fiaba ha un potere che si perpetua al di là del tempo, così certe assonanze, certe geometrie, azioni fisiche e colori possono toccare corde intime di ognuno. La scenografia e i costumi sono di Ayumi Makita, il disegno luci di Gianni Staropoli, la musica di Stravinsky, la produzione di Art nveau, con il contributo di teatro Stabile dell’Umbria e con il sostegno di Spazio Onnivora, Dejdonne e Dance Gallery. I biglietti sono per posto unico numerato e costano 8 euro (4 euro ridotto fino a 14 anni). Per informazioni: biglietteria del teatro Ventidio Basso (0736298770) e biglietterie del circuito Amatvivaticket anche online.

Lorenza Cappelli