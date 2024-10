Teatro Romano, servono lavori più veloci

Perché si deve vedere dall’esterno il Teatro Romano, per di più fra i cassonetti dell’immondizia? E’ la riflessione che alcuni turisti in visita ad Ascoli hanno proposto ad alcuni passanti nel mentre che ammiravano questo splendido spazio a Porta Romana, purtroppo, dall’esterno. Ma non è solo questo il problema, ce ne sono altri a testimoniare una attenzione non proprio massima ad un luogo storico come il Teatro Romano. Va doverosamente premesso che ci sono dei lavori in corso, anche se non sembra fervere l’attività. I visitatori, desiderosi di ammirare le bellezze naturali e architettoniche dell’area, sono quindi costretti a farlo dall’esterno, ma soprattutto tra i cassonetti della zona. Il cancello d’ingresso al teatro è infatti chiuso da oltre un mese per lavori che stanno procedendo a rilento. Un problema che una città che punta a promuovere il turismo, soprattutto in uno dei suoi principali, deve assolutamente evitare, onde fare non belle figure. Anche i residenti e gli operatori commerciali della zona si lamentano della quotidianità. Un’altra preoccupazione riguarda infatti una grande pianta di pepe rosa, cresciuta rigogliosamente nel giardino pubblico adiacente, intitolata a don Antonio Rodilossi. Il giardino, mantenuto con cura dai Maestri del Lavoro in pensione, richiede interventi urgenti, poiché la pianta è diventata difficile da gestire senza un’adeguata potatura. I rami del pepe rosa, ormai fuori controllo, stanno invadendo il marciapiede, rendendo difficoltoso l’accesso all’edicola di Porta Romana e creando una sorta di strettoia per i pedoni. Basterebbero piccoli interventi per risolvere entrambe le situazioni: riaprire l’accesso al teatro al più presto, rimuovere i cassonetti che stonano in quel contesto e potare la pianta.