Teatro sociale: il progetto al Marino

Migliorare la qualità della permanenza in carcere attraverso il teatro sociale. Questo lo scopo di ‘Oltre le parole’, iniziativa che l’Ambito territoriale sociale XXII ha promosso all’interno della Casa circondariale di Ascoli la cui prima restituzione del lavoro svolto è in programma oggi, alle 10, al carcere. In scena uno spettacolo diretto da Davide Calvaresi. Il progetto è il prodotto di un gruppo di lavoro coordinato da Domenico Fanesi dell’Ambito, e sviluppato dall’associazione ‘La Casa di Asterione’, con la collaborazione del direttore della Casa circondariale, Daniela Valentini, e della responsabile dell’area educativa, Cristina Sabatini. Obiettivo principale di ‘Oltre le parole’ è come detto quello di migliorare la qualità dell’esperienza carceraria dei detenuti, riducendo il disagio sociale e individuale connesso con la difficoltà di comunicare, agevolando il recupero dei soggetti. Secondariamente, si vuole ottenere l’alleggerimento dell’attività di gestione dei detenuti da parte degli agenti penitenziari. "Il percorso di recupero – dice il sindaco Marco Fioravanti – passa anche attraverso iniziative come questa, fondamentali per ridurre il disagio sociale e per dare la possibilità ai detenuti di esprimersi e comunicare. Importante è l’attività di mediazione culturale, per una maggiore e più efficace integrazione dei detenuti immigrati". Nello specifico le azioni del progetto mirano a: potenziare l’offerta del trattamento rieducativo e riabilitativo dei detenuti in funzione anche della riattivazione di questi servizi in alcuni casi interrotti dall’emergenza Covid, stabilizzare il sistema integrato previsto dalla LR 282008, creare uno spazio di sostegno, una rete di supporto e accompagnamento, un clima comunicativo più sereno. Le modalità operative del progetto consistono in una attività di mediazione culturale destinata ai detenuti immigrati e alle loro famiglie. Ci sarà spazio per la mediazione linguistica e assistenza genitoriale, ma anche per le attività di natura più propriamente artistiche. Il team composto da ‘La Casa di Asterione’ è composto da 10 professionisti (psicologi, mediatori linguistici e culturali, operatori di teatro, musica e arte cinematografica) che hanno seguito le attività in questi mesi e lo faranno fino ai primi del 2024.

Lorenza Cappelli