Teatro, sul palco delle Energie arriva ’La vittoria è la balia dei vinti’

Martedì 21 gennaio alle ore 21, al Delle Energie di Grottammare si apre la seconda rassegna teatrale Scena d’Artista. Sul palco Cristiana Capotondi con lo spettacolo La vittoria è la balia dei vinti. È il racconto, di una madre alla figlia, di quella notte del 25 settembre, quando uno stormo di 36 aerei Wellington inglesi, mirando all’importante nodo ferroviario della stazione di Campo di Marte, manca inesorabilmente l’obiettivo ferroviario causando così la morte di centinaia di civili. Moglie del sovrintendente dei beni culturali di Firenze, nonna Vittoria risiede a Palazzo Pitti dove si trova al riparo nelle cantine. Ma la guerra è uguale per tutti, sotto le bombe non ci sono più corti e signorie. E i bambini, che non causano o iniziano le guerre, sono le vittime più vulnerabili. Un racconto di guerra che parla di solidarietà e uguaglianza. I biglietti sono in vendita al Comune di Grottammare, 0735739240 e alla biglietteria del teatro la sera dello spettacolo dalle 19.30.