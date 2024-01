Tecnici informatici ed elettronici

Molte e nei più diversi settori le opportunità di lavoro nel Piceno. Sotto la qualifica di tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni, impresa edile di Gubbio (PG), per la sede di Centobuchi (AP) ricerca un tecnico informatico elettronico dell’automazione o perito informatico anche senza esperienza. E’ richiesto il diploma tecnico in Informatica, elettronica, automazione. Quello proposto è un contratto a tempo determinato ed a tempo pieno (trasformabile, rinnovabile). Inviare il proprio curriculum vitae, indicando il codice 10017, a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it (telefono: 0734/212656 - 0734/212670). Sempre nella provincia di Ascoli si ricerca un tecnico esperto in applicazioni, in possesso di diploma ad indirizzo elettrotecnico/automazione/elettronica, under 30, per lavoro bell’ambito dell’assistenza tecnica e programmazione degli impianti da remoto e in loco e collaborazione con responsabile produzione. E’ richiesta la disponibilità a trasferte in Italia. Ancora, si ricerca impiegato amministrativo, addetto ufficio gare appalti, con esperienza, in posseso di laurea in Giurisprudenza. Si ricercano anche addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione, un addetto alla produzione e montaggio mobili, apprendista o con esperienza nel ruolo. Per tutti questi annunci è necessario rivolgersi al centro per l’impiego di San Benedetto del Tronto. Per ulteriori informazioni o per candidarsi a ricoprire uno di questi incarichi è possibile inviare una email a centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it oppure contattare il numero telefonico 0735/655600.