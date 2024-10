Tecnici specializzati, una nuova sede dell’Its per formare i giovani

Una nuova sede per l’Its Academy, fucina della tecnologia e del Made in Italy. Anche ad Ascoli, in via del Commercio 116, tre corsi post diploma di alta formazione allestiti per una durata di 2 anni con 900 ore di lezioni teoriche e altrettante 900 ore in azienda che consentiranno di maturare subito una buona esperienza sul campo. "I corsi previsti sono stati sviluppati assieme alle più grandi aziende del territorio in base alla necessità di determinate figure richieste dal mercato – spiega Stefano Zannini, presidente Its Academy –. Il traguardo è formare tecnici qualificati". Tre gli indirizzi allestiti: tecnologie per la produzione biotecnologica e farmaceutica; smart technologies e materiali innovativi; materiali polimerici e sostenibilità ambientale. Grande l’impegno profuso dall’ex preside Patrizia Palanca nel fornire la propria esperienza per aiutare i giovani che si affacciano sul mercato. "Investire sulla formazione – aggiunge il sindaco Marco Fioravanti – risulta essere da un lato lo strumento più efficace per aumentare il livello della professionalità espressa dalle nuove generazioni, dall’altro un modo per dare risposte alle necessità delle imprese. È in questa maniera che si riesce a creare opportunità di lavoro. Un fattore imprescindibile per consentire ai nostri giovani di immaginare un futuro nel nostro territorio".

Massimiliano Mariotti