Tecnici videoterminalisti per l’Ast di Macerata

La Regione Marche ha pubblicato un avviso pubblico per l’avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge n. 56/87 e s.m.i., di 13 unità nel ruolo di operatori tecnici videoterminalisti con diritto di precedenza a tempo indeterminato tempo pieno presso l’Ast (Azienza sanitaria territoriale) di Macerata. Le persone selezionate dovranno svolgere attività con l’utilizzo del videoterminale, quali l’immissione dati, la trasmissione dati, elaborazione di testi, stesura documenti tramite Pc, attività di front-office, uso dei sistemi applicativi Microsoft. Le domande di partecipazione devono essere trasmesse per il tramite della piattaforma telematica denominata “Janet” accessibile al link https://janet.regione.marche.it/, unicamente durante la finestra temporale che va dalle ore 0:01 del giorno 15 gennaio alle ore 24.00 del giorno 16 gennaio 2024. Non sono ammesse altre forme di produzione o invio della domanda di partecipazione. E’ necessario rivolgersi al centro per l’impiego di Macerata. I contatti: Maria Romina Vita (mariaromina.vita@regione.marche.it), 0733.363112 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13).