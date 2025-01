Tecnico comunale comparsa in tv

Nelle serate di martedì e mercoledì, su Rai 1 è andata in onda una miniserie dedicata a Giacomo Leopardi diretta da Sergio Rubini. Tra le comparse era presente l’architetto Bernardino Novelli, (Bherny) dipendente dell’ufficio tecnico del comune di Grottammare, ma noto, soprattutto, come cantante, interprete delle canzoni di Zucchero, front man della band Sugar Friends. Bernardino Novelli ha assunto due ruoli: in una parte lo abbiamo visto nelle vesti di un nobile che va a teatro ad ascoltare una cantante lirica che canta i versi di Leopardi in musica, nell’altra svolge il ruolo di macchinista di scena teatrale. L’artista poliedrico grottammarese non smette mai di stupire. E’ anche interprete di canzoni scritte e musicate da lui con una delle quali, nel 2022 ha partecipato anche a Sanremo Rock.