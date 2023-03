Tecnologie per i beni culturali: il corso di laurea lascia il Piceno

Il corso di laurea in tecnologie innovative per i beni culturali lascia definitivamente le cento torri e si sposta a Camerino già a partire dal prossimo anno accademico. Arriva l’interrogazione al sindaco dai consiglieri di opposizione Francesco Ameli, Pietro Frenquellucci e Angelo Procaccini (Pd). La chiusura del corso da parte dell’Unicam costituisce una questione estremamente delicata che probabilmente sarà discussa nel corso del consiglio comunale fissato per il prossimo 16 marzo. "Premesso che il corso ha sede ad Ascoli ormai da molti anni in via Lungo Castellano Sisto e che rappresenta un’eccellenza nazionale e per la città, tanto che negli anni la città stessa si è caratterizzata per la presenza di tale corso, in data 6 marzo 2023 è stata pubblicata sul sito del corso di laurea la notizia dello spostamento del corso di laurea dalla sede di Ascoli a quella di Camerino a partire dal prossimo anno accademico, che sarà oggetto di un incontro dell’8 marzo presso la sede di Lungo Castellano. Considerato che la chiusura della sede ed il contestuale spostamento sarebbe un grave danno in termini di prestigio della città, visto anche il percorso fatto tra le istituzioni per la candidatura di ‘Ascoli Capitale della Cultura 2024’ e che molti universitari vivono il centro storico grazie alla presenza del corso di laurea oggetto dell’interrogazione, chiediamo al sindaco se fosse a conoscenza della scelta effettuata dall’Università di Camerino. Chiediamo inoltre se il Cup fosse a conoscenza della scelta effettuata dall’Unicam e se ritiene assolutamente necessario il mantenimento della sede del corso di laurea presso la città di Ascoli. Infine, se e quali iniziative intende mettere in atto affinché il corso di laurea possa essere mantenuto nella città delle cento torri". Nel frattempo l’Unicam su richiesta del tutor di supporto ha fissato per oggi alle 13.30 presso la sede di Lungo Castellano, un incontro con gli studenti per affrontare le problematiche emerse in questo inizio di semestre e per fornire informazioni sullo spostamento del corso di laurea dalla sede di Ascoli a quella di Camerino dal prossimo anno accademico.

mas. mar.