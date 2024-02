Tegola in casa della Feralpisalò. Ko Compagnon

Tegola in casa Feralpisalò dove a restare ko sarà l’attaccante Compagnon, uno dei migliori per rendimento all’interno della formazione di Zaffaroni. Il 22enne, già costretto a saltare l’ultima gara disputata e persa col Bari per 1-0 ha riportato una lesione al collaterale laterale del ginocchio sinistro che lo costringerà a saltare le prossime tre sfide con Ascoli, Spezia e Sampdoria. Tre appuntamenti decisivi per alimentare le speranze di mantenimento della categoria dei lombardi. Compagnon dovrà restare fermo una decina di giorni per poi sottoporsi nuovamente a controlli medici che potranno meglio delineare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. L’assenza costringerà quindi Zaffaroni a valutare il possibile impiego dell’ex bianconero Manzari nel consueto tandem d’attacco. L’altra alternativa resta Dubickas che però è dotato di caratteristiche similari al centravanti La Mantia. Ancora in dubbio Carraro e Giudici che hanno continuato ad allenarsi a parte.