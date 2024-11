Tegola sul cratere del terremoto. Beko choc, Comunanza chiude: "Nelle Marche 750 esuberi"

COMUNANZA (Ascoli)

È un’autentica mazzata, che peraltro piomba su un territorio che sta cercando di ripartire dopo il sisma e sta pagando a caro prezzo le conseguenze di uno spopolamento crescente: lo stabilimento Beko di Comunanza chiuderà i battenti entro la fine del 2025. La notizia è stata comunicata ieri dai vertici della multinazionale turca (nata dalla fusione di Arcelik con Whirlpool) al tavolo ministeriale a Roma per presentare il piano industriale per l’Italia. E il piano prevede 66 esuberi anche a Melano (Ancona), riferiscono i sindacati, e tra duecento e trecento nella sede impiegatizia con la chiusura della ricerca e sviluppo di Fabriano. Complessivamente, 750 esuberi nelle Marche, 1.935 in tutta Italia, dove saranno chiusi anche gli stabilimento di Siena e la linea del freddo a Cassinetta (Varese). In particolare, per quanto riguarda il sito nel Piceno, gli esuberi sono 320, ma la crisi rischia di trascinare con sé un altro migliaio di lavoratori dell’indotto.

L’annuncio arriva dopo dodici anni di cassa integrazione, che hanno anche caratterizzato il passaggoio dalla ex Whirlpool alla Beko Europe. L’incontro di ieri ha fatto seguito a quello avvenuto il 7 novembre, nel corso del quale l’azienda aveva illustrato le criticità strutturali e macroeconomiche emerse dall’analisi condotta sulla base produttiva e di business, nel contesto congiunturale nazionale ed europeo del settore. "In merito al lavaggio, nonostante i rilevanti investimenti ricevuti negli ultimi anni, il sito di Comunanza è in condizioni critiche dal punto di vista della sostenibilità economica nel lungo periodo e della possibilità di mantenere in vita le attività con un livello sostenibile di produzione profittevole – ha spiegato la multinazionale –. Saranno esplorati tutti i possibili percorsi per individuare partner che possano attuare un processo di reindustrializzazione, con l’obiettivo di favorire la riconversione delle attività produttive". "Non condividiamo e non possiamo accettare il piano presentato dai vertici di Beko Europe. Faremo rispettare la golden power, che per noi significa tutelare l’occupazione – fa sapere il sottosegretario Fausta Bergamotto dopo l’incontro al Mimit –. Non accetteremo conclusioni che non siano condivise con i sindacati, eserciteremo ogni tipo di azione possibile affinché la proprietà cambi strategia e se necessario, ricorreremo anche all’azionista di riferimento per chiedere il rispetto degli interessi del nostro Paese". Il governatore Acquaroli definisce il piano "inaccettabile, irricevibile e assolutamente non sostenibile", invitando Beko a "ripensare le proprie intenzioni strategiche. La Regione condivide e sostiene l’orientamento del Mimit di esercitare il golden power per tutelare l’occupazione". "Il tavolo era stato convocato per intavolare una trattativa, non per licenziare – dice l’assessore regionale Stefano Aguzzi –. Hanno preso la decisione per loro più facile. È assurdo. Proseguiremo la battaglia".

"La chiusura dello stabilimento di Comunanza va assolutamente scongiurata – aggiunge il commissario alla ricostruzione Guido Castelli –, perché determinerebbe un grave danno per tutto quel territorio, che con grande volontà sta cercando di risollevarsi dopo il sisma del 2016. Ringrazio il governo per l’attenzione e la prontezza dimostrate attraverso una risposta nella quale si sottolinea l’intenzione di fare rispettare la golden power". È uno strumento normativo che permette al governo di bloccare o apporre particolari condizioni a specifiche operazioni finanziarie, che ricadano nell’interesse nazionale. Il sindaco di Comunanza, Domenico Sacconi, ha convocato per oggi (ore 18) un consiglio straordinario, aperto alla cittadinanza, per studiare le strategie da attuare per convincere la Beko a fare un passo indietro. In mattinata, dalle 10, la protesta degli operai davanti ai cancelli dello stabilimento.