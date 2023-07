Telecamere e controlli Le immagini del Comune disponibili per la polizia

È stata sottoscritta in Prefettura l’intesa tra la Questura ed il Comune di Ascoli per la fruizione delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza cittadino. Grazie a tale accordo, firmato dal sindaco Marco Fioravanti e dal questore Vincenzo Massimo Modeo, i flussi video provenienti dall’impianto di videosorveglianza e controllo accessi del Comune di Ascoli, saranno a disposizione della sala operativa della polizia di Stato, incrementando così gli strumenti a disposizione degli operatori della sicurezza e rafforzando l’attività di controllo sia ai fini preventivi che repressivi di ogni forma di illegalità. Con la firma dell’accordo, inoltre, viene data attuazione alle direttive impartite dal Ministero dell’Interno e al patto per la sicurezza urbana siglato tra la Prefettura e il Comune di Ascoli lo scorso 15 novembre, nella parte in cui viene conseguito un potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunale e stabilisce impegni volti ad incrementare progressivamente il coinvolgimento della Polizia municipale nelle attività di vigilanza, nella prospettiva di renderne maggiormente proficuo l’impiego nei servizi da svolgersi in concorso con le Forze di polizia, secondo le rispettive attribuzioni e responsabilità. Grande soddisfazione è stata espressa dal Prefetto De Rogatis, il quale, unitamente al Sindaco e al Questore, ha sottolineato l’efficacia dei sistemi di videosorveglianza, in adesione e in continuità con le strategie già poste in essere. Peraltro si è trattato di una formalizzazione di una collaborazione fra il Comune e la Questura che di fatto è già iniziata. Uno dei primi impieghi è stato per la rapina occorsa nella villa al Sacro Cuore vittime i componenti della famiglia Di Stefano, noti imprenditori del tessile. Già all’indomani dell’assalto a mano armata la Questura ha chiesto e ottenuto le immagini dal comando di polizia municipale. Un sistema di telecamere che dai primi mesi del 2023 monitora gli ingressi principali della città ed è in grado di registrare in tempo reale il passaggio attraverso l’inquadratura della targa dei veicoli. Le indagini sull’efferata rapina sono condotte dalla squadra mobile, dalla sezione anti crimine e dalla polizia scientifica.

p. erc.