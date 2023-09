Telefonoalla guida,ecco le multe

Anche in questo scorcio finale della stagione estiva il comando provinciale di Ascoli e la compagnia carabinieri di San Benedetto continuano a tenere sotto stretto monitoraggio il territorio, in particolare quello costiero, con una serie di servizi espletati con 16 pattuglie. Attività mirate alla prevenzione dei furti nelle abitazioni e nelle attività commerciali ed artigianali, allo spaccio e al traffico di stupefacenti, e alla sicurezza stradale. Interessate dell’attività tutte le vie di comunicazione della Provincia, lungo le quali sono stati controllati 107 veicoli e 218 persone, tra le quali alcune di interesse investigativo. A San Benedetto e ad Ascoli, sono state segnalate 4 persone alla locale Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti destinate ad uso esclusivamente personale. A San Benedetto, i militari del nucleo radiomobile hanno elevato 2 sanzioni amministrative per oltre 1.000 euro ad altrettanti utenti della strada, poiché sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli con tasso alcolemico superiore al limite previsto, con conseguente sospensione della patente di guida per 3 mesi. Sono state 9 le violazioni al Codice della Strada, che vanno dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza all’uso del telefono cellulare alla guida, con anche il ritiro di 2 patenti ed il fermo delle vetture, con sanzioni per circa 2.800 euro. I carabinieri del Nucleo Operativo hanno anche rinvenuto un borsello contenente una pistola a tamburo e 50 cartucce calibro 357 che è stata sottoposta a sequestro.

ma. ie.