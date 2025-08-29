"Tematiche del territorio al centro". Ameli: giunta Acquaroli inesistente

"Il Piceno merita una candidatura forte. Noi vogliamo rappresentarla, in un percorso che unisce il capoluogo con la costa, le aree interne e la vallata. La mia è una candidatura che vuole rimettere al centro le tematiche del territorio, quelle tematiche che da questa amministrazione Acquaroli non sono state per nulla considerate". Così Francesco Ameli, segretario provinciale del Partito Democratico e candidato alle prossime Regionali al fianco dell’aspirante governatore Matteo Ricci, ha aperto il suo intervento, ieri pomeriggio, in occasione dell’inaugurazione della sua sede elettorale a Corso Vittorio Emanuele. Tanti i sindaci della provincia presenti all’incontro con gli elettori, così come numerosi sono stati gli esponenti del Pd che non hanno voluto mancare all’appuntamento. Tra questi la consigliera regionale uscente Anna Casini, che da sempre ha ‘sponsorizzato’ la candidatura di Ameli. "Nel Piceno la giunta Acquaroli è stata pressoché inesistente – ha detto Ameli –. Pensiamo a cosa è accaduto dopo il covid e nella ‘coda’ del sisma. Questo è un territorio che soffre fortemente, da tanti punti di vista, e non è stato attuato nessun intervento risolutivo. Acquaroli è stato un suddito del Governo romano. Tanto che nei manifesti si mette sempre dietro la Meloni. Non c’è stato alcun impegno, ad esempio, per garantire una risposta nei termini adeguati alle varie esigenze sanitarie. Nei nostri ospedali ci sono gettonisti privati ma le persone non riescono ad avere le prestazioni richieste".

Matteo Porfiri