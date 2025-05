"Temo campionati anche peggiori"

C’è grande preoccupazione. Dopo il pessimo campionato visto quest’anno, la paura è che ne seguano altri così. Se non addirittura peggiori. A questa situazione inoltre va ad aggiungersi il fattore derby. Con la Samb se non ci arriviamo preparati sarà una delusione doppia. Gli sfottò sono già iniziati. L’ambiente in questo momento ha zero entusiasmo e zero fiducia. Vedo solo tanto pessimismo. Non so se dalla Primavera possa uscire qualche profilo interessante, ma non si prevede un mercato degno per un blasone come l’Ascoli. Pulcinelli già è riuscito a farci rigiocare il derby dopo 39 anni. Spero solo che non si vada incontro a delusioni ancora peggiori.