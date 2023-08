Temperature africane A rischio anziani e fragili L’Ast ha riattivato il ’codice calore’

La nuova ondata di calore che sta attanagliando l’Italia intera, ha spinto l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, oltre che a rinnovare le raccomandazioni sui comportamenti da adottare, a riattivare i percorsi del ‘codice calore’ nei Pronto soccorso degli ospedali, mentre sul territorio sono ancora operative le Unità di continuità assistenziale.

"Nell’Ast di Ascoli – fanno sapere dalla direzione –, a seguito dell’allerta data dal bollettino per le ondate di calore emesso dalla direzione della Protezione civile, i percorsi da seguire sono stati attivati immediatamente seguendo le linee guida ministeriali. Inoltre, la direttrice generale Nicoletta Natalini torna a raccomandare la massima attenzione alla popolazione, in particolare agli anziani e ai fragili". Negli ospedali di Ascoli e San Benedetto sono dunque in essere i percorsi del ‘codice calore’. Ma in cosa consistono?

I due Pronto soccorso hanno una stanza dedicata ai malesseri provocati dal caldo e, per ribadire l’importanza dell’idratazione, il personale delle strutture fornisce acqua a chi risulta essere impossibilitato a provvedere autonomamente. Per quanto riguarda invece i servizi attivati sul territorio, oltre alla guardia turistica presente a San Benedetto, Grottammare e Cupra, in ciascuno dei due distretti sanitari di Ascoli e della riviera è stata attivata, dal 22 luglio scorso, e sarà garantita fino al 31 agosto, la presenza di un medico Uca (unità di continuità assistenziale). Quest’ultimo svolge sostanzialmente la funzione di coadiuvare i medici di medicina generale che per i loro pazienti in Adi hanno necessità di terapie iniettive non eseguibili autonomamente dall’infermiere dell’Adi, ma solo con la presenza di un medico, e di garantire prestazioni di visite ambulatoriali, domiciliari e prescrizioni ai turisti, in aggiunta alla guardia turistica attiva nel distretto di San Benedetto e all’attività svolta nei confronti dei turisti dai medici di base, dai pediatri di libera scelta, dai medici di continuità assistenziale operanti in 10 sedi nell’Ast negli orari notturni, e in 12 sedi il sabato e la domenica di giorno. "Il Ministero della salute – conclude la direzione dell’Ast – ha avviato, all’inizio dell’estate, una campagna informativa con le dieci regole per proteggersi da eventuali conseguenze negative delle ondate di calore. La prima raccomandazione è evitare di uscire nelle ore più calde e aiutare a proteggersi le persone più fragili e facilmente a rischio".

Lorenza Cappelli