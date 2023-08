Temperature africane Caldo, raffica di malori

Una notte da far tremare i polsi al Pronto soccorso di San Benedetto, quella tra venerdì e sabato. Basta evidenziare che sul sito "Cure primarie", dov’è possibile controllare i tempi d’attesa per ciascun codice, alle ore 23 vi erano 46 persone in visita e in attesa di essere visitate. Una mole di lavoro che durante la stagione estiva è pressoché sempre eccessivamente elevata e che si trascina la bellezza di 15-20 pazienti che devono essere curati, fino alle prime ore del giorno dopo. Per meglio capire la situazione va rilevato che le due ambulanze, quella con il medico a bordo e quella con l’infermiere, eseguono una media di 25 uscite al giorno, cui vanno aggiunte quelle delle Pubbliche assistenze. Medici, infermieri, autisti ed OSS costantemente sotto stress. Durante la notte di venerdì si è passato ogni possibile segno, con un numero elevato di pazienti, alcuni anche molto gravi, come quello in cui è stato necessario trasferire un paziente cardiologico all’ospedale di Ancona con l’eliambulanza. Ai malori collegati al caldo e qualche piccolo incidente, si sono aggiunti anche i soccorsi ad un paio di giovani ubriachi che rischiavano il coma etilico. Per le spaventose temperature inoltre, spostandoci in centro ad Ascoli, nella giornata di venerdì sono stati parecchi i black out segnalati in città.

Proprio a causa del caldo record la riviera è stata presa d’assalto e non sono mancati momenti di apprensone a San Benedetto. Una ragazza di 15 anni, d’origine albanese, col padre stava facendo i tuffi dagli scogli in direzione dello stabilimento Bacio dell’Onda. L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato intorno alle 16. Secondo una prima ricostruzione la giovane, prima di tornare a terra con il materassino sul quale si trovava il padre, ha deciso di fare l’ultimo tuffo e la sfortuna ha voluto che finisse violentemente con testa sul fondale, in quel punto piuttosto basso. E’ stato lo stesso genitore a prestarle soccorso, a metterla sul materassino e a portarla a terra, facendo poi chiamare il 112. Attivata l’emergenza, sul posto è arrivato un equipaggio della Potes di San Benedetto che ha stabilizzato la quindicenne e l’ha trasportata al Pronto Soccorso in codice rosso per gli accertamenti, al fine di valutare eventuali danni subiti alla colonna vertebrale. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita.

Ma. Ie.