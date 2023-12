Temperature miti e in rialzo. La montagna pensa al trekking

Sciatori con il naso all’insù in attesa della neve, ma al momento non ci sono buone notizie per chi aspetta il via alla nuova stagione sciistica. Le immagini trasmesse dalle webcam sistemate a Monte Piselli sono impietose: tanta erba e una spruzzatina di neve solo per ricordare che siamo oltre i 1.400 metri di altitudine. D’altronde l’anticiclone su buona parte dell’Europa centrale e meridionale, inclusa l’Italia, sta portando tanto sole, ma anche nebbie e importanti inversioni termiche. Il clima è ancora molto mite in montagna con rapido scioglimento della poca neve caduta. Più freddo invece a quote basse, dove ristagna l’umidità, specialmente nelle valli. Una situazione che secondo i meteorologi si manterrà tale fino a stasera quando tra Marche e Abruzzo transiterà una perturbazione con fenomeni scarsi specialmente in quota dove la temperatura attualmente è ben più alta che nel centro di Ascoli.

Insomma, neanche quest’anno, ci sono speranze di nevicate neanche per le giornate della Vigilia, Natale e Santo Stefano che saranno caratterizzate ancora da clima mite e tempo prevalentemente stabile. E non si tratta solo della crisi climatica, che comunque acuisce le temperature miti anche in pieno inverno (attesi per i prossimi giorni nuovi rialzi), ma anche della posizione dell’Italia che la vede coinvolta da correnti fredde importanti in genere più verso gennaio o febbraio – sempre cambiamenti climatici permettendo. E allora che fare? A causa del mancato arrivo del freddo e della neve, il presidente del Consorzio turistico Monti Gemelli, Enzo Lori e il gestore degli impianti Dario D’Agostino, stanno pensando di organizzare qualche escursione in vetta proprio per animare i prossimi giorni di festa. "E’ un’idea che stiamo valutando con Dario – ha ammesso Enzo Lori – anche per dare un’alternativa a chi ama la montagna, aspettando la neve". Nel frattempo, comunque, sono stati resi noti i prezzi per l’utilizzo degli impianti di risalita per la stagione 2023-24 e che praticamente sono rimasti invariati. Tessera giornaliera a 25 euro per i giorni festivi e 22 euro per i feriali con possibilità di fare la tessera mattiniera fino alle 12.30 (22 e 20 euro) o la pomeridiana dalle 12.30 alle 16.30 (18 e 16 euro). La singola corsa di andata costerà 5 euro mentre l’andata e ritorno solo per i pedoni costerà 8 euro. Lo Ski-Pass stagionale costerà 255 euro con alcune agevolazioni per i Senior Over 65 (235), per gli Studenti e i tesserati Sci Club (225) per i Baby nati dopo il 30 novembre 2012 (130 euro) e per i Maestri di Sci (100 euro previa richiesta). Ai bambini fino a 10 anni (nati dopo il 30/11/2012), sarà concesso uno Ski-Pass Gratuito di durata pari a quella dello Ski-Pass acquistato da un accompagnatore pagante, presentando obbligatoriamente alle casse un documento (codice fiscale o carta d’identità) che ne attesti la data di nascita. In caso di più bambini il costo dello Ski-Pass è pari a 12 euro.

Valerio Rosa