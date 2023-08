Temperini al Caffè Letterario

"Di vite nascoste è piena la nostra straordinaria terra: ho avuto l’ardire di raccontarne una che mi tocca personalmente. Quella di mio padre". Poche parole per chi notoriamente è solito utilizzarne a profusione: il professore Massimo Temperini nell’ambito della rassegna ‘Libri In Piazza’, alle 19 di oggi al Caffè Letterario della Biblioteca ‘Spezioli’ di Fermo, presenterà ‘Pipò, storia di un lombrico umano irriverente e istrionico’ (Luoghinteriori, interline@). "Nel presentare il racconto alla 16esima edizione del premio letterario ‘Città di Castello’- ha dichiarato l’autore- ho inteso sottopormi a una vera sfida: narrare una vicenda umana e sociale mostrando l’altra faccia di una campagna povera in pieno Novecento. Anche nella società rurale esistevano le classi: ultima, quella dei braccianti che prendevano l’appellativo di ‘casanaolanti’, più elegantemente, affittuari. Per Pipò, che vive in questo ambiente in modo ancor più precario per mancanza di affetti, unica valvola di sfogo è un gruppo di casanaolanti, pseudo-artisti che si guadagnano da vivere cantando, con violino e cembalo, nelle principali ricorrenze paesane e cristiane. Lui fa da giullare suscitando pietà e irrisione". Una storia di riscatto sociale vissuta con allegria e creatività grazie al rapporto, mai reciso, con la campagna. "La fame è l’ossessione di quei tempi magri – ha concluso Temperini – Pipò accetta il lavoro più umile: calarsi da solo, senza alcuna protezione e garanzia, nelle viscere della terra. È la sua ’madre terra’: in superficie aveva trovato solo sconfitte".

g. c.