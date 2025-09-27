Tempesta su Ascoli, centro storico allagato in pochi minuti. Albero su un’auto

Ascoli, 27 settembre 2025 – Un violentissimo temporale si è abbattuto su Ascoli causando problemi ai residenti e danni e allagamenti alle attività del centro storico. E’ stato tutto molto repentino e improvviso, anche se il maltempo era stato annunciato da un’allerta meteo per la giornata di oggi, sabato 27 settembre nelle Marche.

Violento temporale si abbatte su Ascoli, danni in centro storico (due frame del video: prima e dopo la tempesta)

Poco prima delle 20 una tempesta con forte vento e pioggia abbondante si è abbattuta sulla città, creando scompiglio. Un albero si è sradicato ed è finito su un’auto parcheggiata vicino a Porta Maggiore, fortunatamente non ci sono feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti per effettuare i rilievi e verificare eventuali danni alle costruzioni e alla viabilità cittadina.

La Protezione Civile regionale aveva diramato un’allerta gialla per temporali, valida per la giornata odierna nelle Marche, in particolare lungo la zona costiera. L’avviso meteo sottolineava come una perturbazione in discesa dall’Atlantico avrebbe destabilizzato l'atmosfera: cumulonembi in sviluppo fin dalla tarda mattinata, con rovesci localizzati già nelle zone collinari, e in serata fenomeni più organizzati con possibili precipitazioni intense. Detto, fatto.

Previsioni di lunedì 30 settembre

Il transito di una perturbazione determinerà rovesci e temporali quindi dal pomeriggio di sabato e fino alla prima parte di domenica con un abbassamento delle temperature. Seguirà poi un miglioramento. Lunedì infatti il cielo sarà "sereno o poco nuvoloso per cumuli di bel tempo nelle ore centrali della giornata. Non è prevista pioggia". Temperature minime stazionarie e massime in lieve aumento.

Le previsioni meteo regionali